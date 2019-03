Znany aktor o szczegółach startu do PE. "Długo się nie zastanawiałem"

Olgierd Łukaszewicz zdradza, dlaczego zdecydował się walczyć w wyborach do europarlamentu z list Wiosny Roberta Biedronia. - Pierwotnie miałem startować z list Koalicji Europejskiej. Przekazano mi jednak, że Grzegorz Schetyna zablokował mój start - wyjaśnia.

Olgierd Łukaszewicz to aktor filmowy i teatralny. Współpracował m.in. przy filmach Andrzeja Wajdy, Kazimiera Kutza, Krzysztofa Kieślowskiego czy Juliusza Machulskiego. W 2017 r. założył fundację "My obywatele Unii Europejskiej", która ma "przeciwdziałać antyunijnej propagandzie w Polsce". W wyborach do PE wystartuje z listy Wiosny Roberta Biedronia z 10 miejsca w okręgu pomorsko-kujawskim.