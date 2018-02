Znalazł w popularnej przekąsce niemiłą "niespodziankę". Nie wiadomo, co było w nadzieniu

Jeden z naszych użytkowników przesłał nam dość zatrważające zdjęcie. Wątpliwą przyjemnością skończył się dla niego wybór rogalika 7 Days.

Przesyłam Państwu zdjęcie tego, co znalazłem przed chwilą w przekąsce "7 Days". Zdążyłem to już niestety pogryźć; w każdym razie apetyt na resztę już straciłem - napisał użytkownik.

W nadzieniu znajdował się kawałek sztucznego tworzywa. Widać go na zdjęciu. To składnik, którego zdecydowanie nie powinno tam być. Potwierdza to również producent popularnych rogalików, firma Chipita, z którą skontaktowaliśmy się natychmiast po tym, jak otrzymaliśmy zgłoszenie od pana Rafała.