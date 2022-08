Zmiany w Sądzie Najwyższym. Losowanie sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej

We wtorek o godz. 13. rozpoczęło się posiedzenie Kolegium Sądu Najwyższego, na którym zaplanowano losowanie sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. O wynikach niezwłocznie zostanie poinformowany prezydent Andrzej Duda, który wyznaczy 11 sędziów do nowo powstałej Izby.