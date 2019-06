Zmiany w prawie UE. "To wielki sukces Polski"

Rada Unii Europejskiej przyjęła poprawkę, dzięki której dziecko odebrane rodzicom na terenie UE będzie trafiało do rodziny zastępczej tożsamej kulturowo, religijnie i językowo. - To wielki sukces Polski. Walczyliśmy o to dwa lata - komentuje wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Przyjęcie zmian Michał Wójcik potwierdził na Twitterze (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Jak podano w komunikacie Rady, cytowanym przez PAP, przyjęta poprawka ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów o ochronie dziecka w transgranicznych sporach o odpowiedzialność rodzicielską, np. związanych z pieczą nad dzieckiem, prawem do osobistej styczności z dzieckiem czy uprowadzeniem dziecka.

- Przez dwa lata negocjowaliśmy kwestię dotyczącą tożsamości dzieci, rozumianej jako prawo do własnej kultury, tradycji języka i religii. Udało się. To jest wielki sukces Polski - oświadczył Wójcik. Zauważył przy tym, że prawo unijne jeszcze nigdy nie regulowało kwestii tożsamościowych.

W ocenie wiceministra, nowelizacja rozporządzenia umożliwi skuteczniejszą ochronę praw dziecka. - Jeśli dziecko będące np. chrześcijaninem trafi do rodziny muzułmańskiej, będzie to złamanie praw tego dziecka i postanowień znowelizowanego rozporządzenia. Jeśli jakieś państwo będzie łamało ten przepis, to będzie można w końcu skutecznie egzekwować prawa dziecka. Ochrona jest tu bardzo daleko idąca - zaznaczył.

Nowe prawo ma wejść w życie za trzy lata.

