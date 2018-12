Zmiany w Nowoczesnej. Nowy szef koła

Po decyzji Kamili Gasiuk-Pihowicz i sześciu innych posłów Nowoczesnej w całej partii zawrzało. Klub Nowoczesnej w Sejmie przestał istnieć i stał się kołem. Wybrano jego szefa.

Kamila Gasiuk-Pihowicz i sześciu innych posłów Nowoczesnej dołączyło do nowopowstałego klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Później okazało się, że do grona dołączyła ósma osoba. Oznacza to, że klub Nowoczesnej przestaje istnieć, gdyż nie ma wymaganej regulaminowo liczby 15 posłów.