Zmiana pracy coraz popularniejszym pomysłem na walkę z inflacją i drożyzną

Łatwiej zdobyć nową pracę niż podwyżkę

Nowy rok to czas, w którym rośnie motywacja do przeprowadzania zmian, w tym również zawodowych. Obecnie dużo łatwiej jest też znaleźć nowego pracodawcę, który zaproponuje wyższą pensję, niż wywalczyć satysfakcjonującą podwyżkę w starej pracy. Dotyczy to zwłaszcza dużych miast, gdzie rynek zatrudnienia wciąż oferuje wiele atrakcyjnych możliwości.