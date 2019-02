Zmiana czasu. Kiedy zmieniamy czas zimowy na letni? W którą stroną przesuniemy wskazówki zegara? Czy to ostatnia zmiana czasu w historii?

Już za kilka tygodni będziemy dokonywać zmiany czasu. Sprawdzamy, kiedy zmienimy czas zimowy na letni oraz w którą stronę przesuniemy wskazówki zegara. Możliwe, że najbliższa zmiana czasu będzie ostatnia w historii.

Zmiana czasu. Kiedy jest? W którą stronę przesuniemy wskazówki zegara?

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce co roku w ostatni weekend marca. W 2019 roku przypada na 30 i 31 marca. W nocy z soboty na niedzielę przesuniemy wskazówki zegara o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. Oznacza to, że będziemy spali tej nocy krócej.