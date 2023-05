Zmasowany atak rakietowy z HIMARS-ów. Uderzyli z różnych stron

Zmasowany atak rakietowy na rosyjskie cele pod Donieckiem. Na rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie pojawiły się nagrania z porannej salwy z HIMARS-ów. Ukraińcy co najmniej z dwóch miejsc uderzyli w tym samym czasie, jednak nie ma pewności, co do dokładnej daty przeprowadzonej misji. Celem amerykańskiej broni miały być dwa składy amunicji rosyjskich okupantów i niewykluczone, że część pocisków trafiła w pozycje obronne armii Putina. Wyrzutnie HIMARS najczęściej wykorzystywane są przez obrońców Kijowa dopiero po dokładnym zaplanowaniu całej akcji, a to wszystko po to, by nie marnować zachodnich pocisków i zadać jak największe straty Rosjanom.