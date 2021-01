Zmarnowano 818 dawek szczepionki

Zapewniał, że do końca pierwszego kwartału tego roku do Polski trafi ponad 6 milionów dawek szczepionek dwóch producentów: firm Pfizer i Moderna. Ma to pozwolići na zaszczepienie 3 milionów osób. Minister odnotował także fakt, że do punktów szczepień dostarczono dotąd łącznie ponad 483 000 dawek preparatu, ale zutylizowano 818 z nich.