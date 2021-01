Zmarła Lidia Lwow-Eberle "Ewa", "Lala"

"Łupaszko". "Lidię połączyło z komendantem uczucie"

W sierpniu 1943 r. wstąpiła do pierwszego oddziału partyzanckiego Okręgu Wileńskiego AK, dowodzonego przez ppor. Antoniego Burzyńskiego "Kmicica". Przyjęła pseudonim "Ewa". Potem dołączyła do rtm. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", majora kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

11 listopada 1944 r. otrzymała awans do stopnia kaprala z cenzusem. Następnie w uznaniu zasług 3 maja 1945 r. otrzymała awans do stopnia plutonowego z cenzusem, a 15 sierpnia tego samego roku – do stopnia podporucznika czasu wojny.