Złe prognozy dla Polski. Cztery niże z silnymi opadami deszczu

W czasie burz mogą pojawić się intensywne opady deszczu do ok 15-25 mm, punktowo do ok. 30 mm, opady gradu do ok. 2-3 cm, porywy wiatru do ok. 70-75 km/h, punktowo do ok. 80-85 km/h, w przypadku superkomórek nawet ponad 85 km/h. Nie wyklucza się nawet trąb powietrznych. Najwięcej silnych i trwałych układów burzowych powinno wystąpić w nocy z czwartku na piątek.