"Zła, okrutna i niezwykle silna". Gryzoń, który terroryzuje mieszkańców

- To był pojedynek zapaśniczy, który bardzo szybko stał się bardzo krwawy - powiedziała kobieta. Tragarze ukryli się w głębi mieszkania, a ona starała się zrzucić z siebie zwierzę.

Obłąkana wiewiórka terroryzuje mieszkańców nowojorskiej dzielnicy

Mieszkańcy tej okolicy skarżą się na ataki gryzonia na ludzi. Ludzie twierdzą, że wiewiórka znienacka wskakuje człowiekowi na plecy lub wspina się po jego nogach. Jeśli kąsa, to na ogół w ręce.

Kukiz o szczepieniach. Jest przeciwny ogroniczeniom dla niezaszczepionych

Wszyscy zgodnie nazywają ją szaloną albo obłąkaną wiewiórką. Poszkodowani nie są jednak pewni, czy to jedna, czy może cały gang wiewiórek. Za każdym razem powtarza się tylko schemat ataku.

Gdzie są te miłe i łagodne nowojorskie wiewiórki?

Według „TheGuardian.com” urzędnicy miejscy nie mają pojęcia, dlaczego na ogół łagodne i płochliwe gryzonie stały się namolne, żeby nie powiedzieć, że napastliwe. Podeszli jednak do sprawy poważnie.

- Aktywnie współpracujemy z mieszkańcami, aby uzyskać więcej informacji na temat ukąszeń i konsultujemy to z traperem - powiedział rzecznik nowojorskiego wydziału zdrowia (mianem trapera określa się w USA myśliwych polujących na zwierzęta futerkowe, przyp. red).

USA: Polowanie na wiewiórki?

Micheline Frederick ma mieszane uczucia co do koncepcji zatrudnienia myśliwego, zwłaszcza po tym, gdy dowiedziała się, że małe gryzonie prawie nigdy nie chorują na wściekliznę. Kobieta chciałaby przestać żyć w strachu przed wiewiórką, ale pragnęłaby też, żeby problem został rozwiązany humanitarnie. Sama z początku wychodziła z domu uzbrojona w łopatę. Teraz nieco już oswoiła się z niebezpieczeństwem i uważa, że do ochrony wystarczą jej solidne rękawice.