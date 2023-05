Ziobryści szykują odwet? "PiS zaczyna przesadzać"

Ziobryści twierdzą dziś: to nie nasz problem. I sygnalizują, że mogą nie poprzeć zmian proponowanych przez PiS. - Gdyby PiS chciało się z nami dogadać, to by usiedli z nami do stołu i spokojnie merytorycznie porozmawiali. Zamiast tego robią piaskownicę - mówią stronnicy Zbigniewa Ziobry.