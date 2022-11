Ziobro zwrócił się do premiera ws. pieniędzy z KPO. Mocne słowa

Ziobro zaznaczył, że nie miał jeszcze "okazji" odbyć takiej rozmowy z premierem. - Pierwsze pytanie, jakie zadam to, by (premier) przedstawił mi swoją opinię o tej sytuacji - mówił. W jego ocenie "rozmija się" ona z publicznym zapewnieniem premiera, "że pieniądze do Polski dotrą co do jednego euro, (że) nie będą zablokowane" oraz że "mechanizm - jak mówił Ziobro - który wówczas proponowała Komisja Europejska pod presją Niemiec i pani (Angeli) Merkel", "nie jest groźny dla naszego kraju i naszego budżetu".