Ziobro był pewny winy chirurga. Sąd Najwyższy oczyścił go z zarzutów

- Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie - mówił w 2007 roku Zbigniew Ziobro, gdy dr Mirosław G. został aresztowany. Dziś Sąd Najwyższy uniewinnił kardiochirurga od zarzutu nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pacjenta.

Początkowo lekarzowi postawiono zarzut zabójstwa pacjenta z zamiarem ewentualnym. G. trafił do aresztu, który po kilku miesiącach uchylono. Zarzut zmieniono na nieumyślne doprowadzenie do śmierci. W maju 2017 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów uniewinnił kardiochirurga od zarzutu doprowadzenia do śmierci pacjenta oraz umorzył wątek popełnienia przez niego błędu medycznego.