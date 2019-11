WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Zimowy wypoczynek - co zrobić, aby był bezpieczny? Choć mnóstwo osób nie przepada za zimą, a szczególnie za panującymi w tym okresie warunkami atmosferycznymi, często decydujemy się na urlop w tym okresie. Czasem wynika to z faktu, że nasze dzieci mają ferie zimowe, ale często sami jesteśmy również miłośnikami białego szaleństwa. Narty lub snowboard mają coraz liczniejsze grono swoich zagorzałych fanów, którzy z utęsknieniem czekają na pierwszy śnieg. Należy jednak pamiętać o tym, aby zachować zdrowy rozsądek, co pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Skąd zatem czerpać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń? Sprawdzaj najświeższe informacje z kraju i ze świata Niezależnie od tego czy zimowy urlop spędzamy z dziećmi, czy planujemy wyjazd z przyjaciółmi, warto trzymać rękę na pulsie, sprawdzając chociażby jakie warunki panują w miejscu, do którego się wybieramy. I chodzi tutaj zarówno o polskie kurorty zimowe, jak i te zagraniczne. Nigdy nie można przewidzieć, jaka pogoda będzie panować w danym okresie. Niektóre z popularnych miejsc niejednokrotnie zostają na jakiś czas odcięte od świata w związku z nadmiarem śniegu. Zanim więc wyruszymy w trasę, zwłaszcza gdy wyjeżdżamy za granicę, sprawdźmy najświeższe doniesienia z kraju i ze świata, na przykład na kanale informacyjnym, takim jak Polsat News. Dzięki temu, w razie komplikacji będziemy w stanie odwołać lub przełożyć nasz zimowy wyjazd. Pozostawaj na bieżąco z komunikatami odpowiednich służb Korzystanie z kanałów informacyjnych jest niezwykle istotne, ale zdarza się, że komunikaty dotyczące poszczególnych regionów górskich nie przedostają się do głównych wydań programów informacyjnych. Dlatego też, ogromnie ważne jest również systematyczne sprawdzanie komunikatów wydawanych przez służby ratownicze, działające w poszczególnych krajach czy regionach. Na przykład, jeśli wybieramy się w Tatry, powinniśmy zaznajomić się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej TOPR lub na jej kontach w mediach społecznościowych. Pozostając na bieżąco z komunikatami, będziemy w stanie odpowiednio zaplanować swój czas w górach oraz ustrzec się przed zagrożeniami. Korzystaj z utartych szlaków Śnieg zapewnia nam świetna zabawę zimą, ale może również stanowić spore niebezpieczeństwo, zwłaszcza poza wyznaczonymi oficjalnie trasami pieszych wycieczek czy stoków zjazdowych. Dlatego bez względu na to, czy wspinamy się w zimie po górach czy zjeżdżamy na nartach lub snowboardzie, nie wolna nam zbaczać ze szlaków. Poza nimi pokrywa śnieżna może być bardzo wysoka, a wydostanie się z takiej zaspy jest wyjątkowo trudne i wymaga mnóstwa wysiłku. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy zatem narażać się na takie ryzyko. Zwłaszcza, że konsekwencją wyjścia poza szlaki może być również wywołanie lawiny. A w takim przypadku, ściągamy zagrożenie nie tylko na samych siebie, ale również na wszystkie inne osoby znajdujące się w pobliżu. Pamiętajmy, że zima to piękna, ale również niezwykle niebezpieczna pora roku, zwłaszcza w górach. Dlatego oddając się wypoczynkowi na białym puchu, nie zapominajmy o zachowaniu ostrożności.