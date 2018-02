1 z 9 Dalej Polska Świat Społeczeństwo Bezpieczeństwo Polityka Edukacja Innowacje Tylko w WP #DzieńdobryWP Bartłomiej Bajerski wczoraj (21:43) 1 z 9 Zima jeszcze przypuści ostry atak. Nowa prognoza długoterminowa Dolny Śląsk iStock.com Podziel się Zima nie ma najmniejszego zamiaru pożegnać się. Amerykańscy synoptycy z serwisu AccuWeather, którzy rzadko się mylą, przygotowali prognozę pogody dla regionów Polski do końca lutego 2018 roku. Zaczynamy od Dolnego Śląska. 14 - 18 lutego 2018 Do końca tygodnia może padać śnieg. Najobfitsze opady mogą nadejść w sobotę. Temperatura za dnia od 2 w czwartek do 5 stopni w sobotę. W nocy od -2 do -4 stopni. W sobotę okresowo może pojawiać się słońce. 19 - 25 lutego 2018 Następny tydzień - poza środą - będzie stał pod znakiem słabych opadów śniegu i deszczu. W zasadzie przez cały tydzień w ciągu dnia będą 3 stopnie Celsjusza. Nocą od -1 stopnia w poniedziałek do -5 stopni w czwartek. 26 - 28 lutego 2018 4 stopnie będą w poniedziałek 26 lutego. Następny dzień będzie podobny. Ochłodzi się ostatniego dnia miesiąca, do 1 stopnia. Za to będzie bardzo słonecznie. W poniedziałek i wtorek może popadać śnieg. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące