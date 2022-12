Zielony lider regionu. Kazachstan kusi zagranicznych inwestorów

Udział zielonej energii w całkowitej produkcji energii w Kazachstanie wynosi w tej chwili ok. 3 proc. Do 2030 r. ma to być już 15 proc. przy 7 GW dodatkowej mocy. Kazachstan chce też do 2030 r. zmniejszyć emisję CO2 o 15 proc., podejmuje znaczne wysiłki w ramach nowego Kodeksu ochrony środowiska i dąży do osiągniecia ambitnego celu - posadzenia 2 miliardów drzew do 2025 roku.