Zgrzyt w sprawie drogi śmierci. Posłanka uderza w plan ekspresówki S10

I dodaje: - Musimy też patrzeć na to, że Bydgoszcz i okolice dzięki tej ekspresówce zyskają bezpieczny i szybko dostęp do autostrady A1. Od dawna mówię, że przebieg tej autostrady to skandal, ona ominęła Bydgoszcz. Mówimy więc również o naprawieniu błędu sprzed ponad 20 lat. A poza tym Toruń zyska dobry dojazd do lotniska w Bydgoszczy.