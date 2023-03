Żegnajcie pomarańcze. Choroba atakuje drzewa cytrusowe

Jak podaje "The Washington Post", badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Florida i Virginia Tech pokazuje, że zmiany klimatu pozwolą psillidowi w najbliższych latach rozprzestrzenić się na stany na północ od Florydy. Wielu hodowców już teraz daje się nakłonić do wykarczowania swoich gajów i zasadzenia nowych odmian, które zdają się być odporne na bakterię.