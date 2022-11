Zdradził Ukrainę. Prorosyjski polityk nie żyje

Francis Scarr, dziennikarz BBC monitorujący rosyjskie media, opublikował fragment nagrania Stremousova. - Naziści myślą, że wszystko będzie dla nich proste. Że przybędą do Chersonia, przybędą do innych części Federacji Rosyjskiej i narzucą swoje rządy. Oni są gotowi do jedzenia naszych dzieci, są przygotowani do zabijania - mówił z powagą Stremousov.