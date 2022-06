Zderzenie motocyklisty z samochodem. Jest ofiara śmiertelna

Potrącił pieszego na pasach. Policja apeluje

We wtorek informowaliśmy, że w Zawadzkiem (woj. opolskie) doszło do groźnego wypadku. Kierowca renault ominął pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Następnie potrącił mężczyznę na pasach. 22-latek z obrażeniami został przewieziony do opolskiego szpitala.