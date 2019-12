Zderzenie limuzyny SOP z tirem na drodze krajowej nr 7. W środku Jarosław Gowin

Kolejne zderzenie limuzyny SOP. Samochód zderzył się z tirem na drodze krajowej nr 7 w okolicach miejscowości Napierki w woj. warmińsko-mazurskim. W aucie jechał Jarosław Gowin.

Do zderzenia doszło rano na drodze krajowej nr 7 we wsi Kuklin w okolicach miejscowości Napierki w woj. warmińsko-mazurskim. Jak się dowiedzieliśmy w SOP, limuzyna jechała na sygnałach dźwiękowych i świetlnych w kierunku Gdańska. Do kolizji doszło na 228. kilometrze drogi. Na szczęście nikt nie ucierpiał.