Zdarza się raz na dwa lata. Na świat przyszły czworaczki

Przygotowanie personelu medycznego do takiego porodu to duże wyzwanie organizacyjne. - Nie ukrywam, że właściwie od dwóch tygodni z zespołem neonatologów byliśmy przygotowani na przeprowadzenie tego porodu i podjęliśmy decyzję ukończenia ciąży po skończonym 32. tygodniu. Wynikało to z tego, że u pacjentki już zaczęły pojawiać się wykładniki rozpoczynającego się porodu, a ponieważ była to pacjentka po wcześniejszym cięciu cesarskim, stąd taka decyzja dotycząca właśnie rozwiązania w tym terminie - zaznaczył.