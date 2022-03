Zbrodnia w Parku Śląskim. Trwa pościg za sprawcą

Do zabójstwa w Chorzowie doszło tuż przy Parku Śląskim o godz. 24:44 w nocy - obok stadionu GKS, dowiedziała się Wirtualna Polska. Mężczyzna i jego partnerka siedzieli w wypożyczonym samochodzie marki BMW. Po ok. 15 minutach, od momenty, gdy zaparkowali w parku, od tyłu do samochodu podszedł mężczyzna - otworzył drzwi od strony kierowcy i ostrym narzędziem ugodził w szyję mężczyznę.