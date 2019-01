Zbigniew Ziobro przegrał sprawę w sądzie. Ma przeprosić byłą prezes sądu w Krakowie. Możliwe, że się odwoła od wyroku

Zbigniew Ziobro przegrał sprawę sądową z Beatą Morawiec, byłą sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. Kobieta wytoczyła mu proces o naruszenie dóbr osobistych. Minister sprawiedliwości ma oficjalnie ją przeprosić oraz zapłacić kilkanaście tysięcy złotych na cel społeczny.

Pozew przeciwko ministrowi Ziobrze

Uzasadniała, że minister sprawiedliwości w komunikacie na stronie resortu o odsunięciu jej ze stanowiska podał niezwiązane w żaden sposób z nią informacje o zatrzymaniach w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w krakowskich sądach, co miało zniszczyć jej autorytet - Jest to dla mnie okoliczność całkowicie niezrozumiała. Doprowadziła do tego, że zostałam przedstawiona w mediach jako szef zorganizowanej grupy przestępczej - dodała.