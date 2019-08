Zbigniew Ziobro o sprawie Krzysztofa Brejzy. "To etycznie naganne"

Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny skomentował aferę "farmy trolli" w swoim resorcie. Skomentował sprawę Kodeksu Etyki dla Sędziów.

Minister Sprawiedliwości odniósł się do sprawy Krzysztofa Brejzy, który miał przychodzić do urzędu w Inowrocławiu na narady ws. szkalowania osób. Pieniądze miały być przeznaczane na telefony komórkowe. - Jeśli szef sztabu PO sięgał po te metody, to jest to etycznie naganne - mówił Zbigniew Ziobro.