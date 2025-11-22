Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Wiadomo, co sądzą o tym Polacy

Najważniejsze informacje:

Prokuratura postawiła Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości pozostaje na Węgrzech, co wywołuje kontrowersje w Polsce.

Ponad 60 proc. Polaków ocenia jego zachowanie negatywnie.

W czwartek 6 listopada sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Byłemu ministrowi zarzuca się nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów. Według śledczych Ziobro miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Posiedzenie aresztowe byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się 22 grudnia. -Konieczność zastosowania aresztu wynika z uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się - wyjaśniał rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak. Prokuratura zabezpieczyła majątek polityka.

Poseł PiS przebywa obecnie na Węgrzech, nie złożył wniosku o azyl. Co o jego wyjeździe myślą Polacy? Zadane w sondażu pytanie brzmiało: "Czy zgadza się Pan/i, że Zbigniew Ziobro powinien niezwłocznie powrócić z Węgier do Polski i stawić się przed sądem, aby osobiście bronić się przed zarzutami prokuratury?".

Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski?

Badanie przeprowadzone przez United Surveys by IBRIS dla wp.pl wskazuje, że 61,6 proc. Polaków negatywnie ocenia decyzję Ziobry o pozostaniu na Węgrzech w kluczowym momencie dla jego przyszłości. Tylko 25,9 proc. uczestników badania widzi jego działania w pozytywnym świetle.

45,2 proc. respondentów ma bardzo stanowczą negatywną ocenę postępowania prawicowego polityka, a 16,4 proc. jest skłonnych "raczej zgodzić się", że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju i zmierzyć się z prawnymi problemami. Nie ma wiedzy lub zdania na ten temat 12,5 proc. ankietowanych.

Ziobro na Węgrzech. Wiadomo, co sądzą o tym Polacy

Co sądzą zwolennicy rządzącej koalicji?

Wyborcy, którzy deklarują poparcie dla Koalicji Obywatelskiej są pewni, że Zbigniew Ziobro popełnia błąd, nadal pozostając poza granicami Polski. Tak uważa 90 proc. uczestników badań sondażowych, z czego aż 79 proc. jest o tym całkowicie przekonanych. Nie zgadza się z tym zaledwie 4 proc. pytanych. Przed wyrażeniem opinii wstrzymuje się 6 proc. ankietowanych.

Czy sympatycy opozycji ufają Ziobrze?

Mniej surowi są wyborcy opozycji. 23 proc. sympatyków PiS i Konfederacji uważa, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju, kolejne 19 proc. pytanych skłania się ku takiej opinii. W tej grupie przychylnej prawicy znalazło się jednak wiele osób, które nie oczekują, że były minister sprawiedliwości zechce wyjaśnić wszystkie zarzuty prokuratury. 48 proc. uważa, że Ziobro nie ma obowiązku zmierzyć się z polskim wymiarem sprawiedliwości. 10 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród pozostałych wyborców również przewagę - 55 proc. - stanowią ci, którzy oczekują powrotu polityka do Polski, 37 proc. ma w tej kwestii zdecydowane poglądy, 18 proc. jest "raczej" przekonanych. Przeciwnego zdania na temat ewentualnego opuszczenia przez polityka Budapesztu jest zaledwie 19 proc. respondentów. Aż 26 proc. w tej grupie wyborców nie wie, co na ten temat powiedzieć.

Badanie objęło grupę 1000 dorosłych Polaków. Zrealizowano je w dniach 14-16 listopada. Ankieterzy wykorzystali kombinowaną metodę CATI/CAWI, docierając do uczestników sondażu za pośrednictwem internetu oraz drogą telefoniczną.