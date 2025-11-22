Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Wiadomo, co sądzą o tym Polacy

Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura postawiła zarzuty, przebywa na Węgrzech, co wywołało burzliwą debatę w kraju. Zapytaliśmy Polaków, czy powinien niezwłocznie wrócić do Polski i stanąć przed sądem. Sondaż pokazuje wyraźny podział.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, byZbigniew Ziobro Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech
Źródło zdjęć: © Getty Images | Andrzej Iwanczuk/NurPhoto
Barbara Kwiatkowska
oprac.  Barbara Kwiatkowska

Najważniejsze informacje:

  • Prokuratura postawiła Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości.
  • Były minister sprawiedliwości pozostaje na Węgrzech, co wywołuje kontrowersje w Polsce.
  • Ponad 60 proc. Polaków ocenia jego zachowanie negatywnie.
Jest ruch prokuratury ws. Ziobry. Zabezpieczono majątek polityka
Jest ruch prokuratury ws. Ziobry. Zabezpieczono majątek polityka

W czwartek 6 listopada sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Byłemu ministrowi zarzuca się nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 26 zarzutów. Według śledczych Ziobro miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Posiedzenie aresztowe byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się 22 grudnia. -Konieczność zastosowania aresztu wynika z uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się - wyjaśniał rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak. Prokuratura zabezpieczyła majątek polityka.

Nawrocki jedzie na Węgry. Spotka się z Ziobrą?

Poseł PiS przebywa obecnie na Węgrzech, nie złożył wniosku o azyl. Co o jego wyjeździe myślą Polacy? Zadane w sondażu pytanie brzmiało: "Czy zgadza się Pan/i, że Zbigniew Ziobro powinien niezwłocznie powrócić z Węgier do Polski i stawić się przed sądem, aby osobiście bronić się przed zarzutami prokuratury?".

Ziobro zaszkodzi PiS? W przekazie dnia nie ma o tym mowy. "Obrona z musu"
Ziobro zaszkodzi PiS? W przekazie dnia nie ma o tym mowy. "Obrona z musu"

Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry o pozostaniu poza granicami Polski?

Badanie przeprowadzone przez United Surveys by IBRIS dla wp.pl wskazuje, że 61,6 proc. Polaków negatywnie ocenia decyzję Ziobry o pozostaniu na Węgrzech w kluczowym momencie dla jego przyszłości. Tylko 25,9 proc. uczestników badania widzi jego działania w pozytywnym świetle.

45,2 proc. respondentów ma bardzo stanowczą negatywną ocenę postępowania prawicowego polityka, a 16,4 proc. jest skłonnych "raczej zgodzić się", że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju i zmierzyć się z prawnymi problemami. Nie ma wiedzy lub zdania na ten temat 12,5 proc. ankietowanych.

Ziobro na Węgrzech. Wiadomo, co sądzą o tym Polacy © WP

Co sądzą zwolennicy rządzącej koalicji?

Wyborcy, którzy deklarują poparcie dla Koalicji Obywatelskiej są pewni, że Zbigniew Ziobro popełnia błąd, nadal pozostając poza granicami Polski. Tak uważa 90 proc. uczestników badań sondażowych, z czego aż 79 proc. jest o tym całkowicie przekonanych. Nie zgadza się z tym zaledwie 4 proc. pytanych. Przed wyrażeniem opinii wstrzymuje się 6 proc. ankietowanych.

Czy sympatycy opozycji ufają Ziobrze?

Mniej surowi są wyborcy opozycji. 23 proc. sympatyków PiS i Konfederacji uważa, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju, kolejne 19 proc. pytanych skłania się ku takiej opinii. W tej grupie przychylnej prawicy znalazło się jednak wiele osób, które nie oczekują, że były minister sprawiedliwości zechce wyjaśnić wszystkie zarzuty prokuratury. 48 proc. uważa, że Ziobro nie ma obowiązku zmierzyć się z polskim wymiarem sprawiedliwości. 10 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Przeczytaj również: Kreml pokazuje "wyjazd na front". Pojawiają się pytania o sobowtóra

Wśród pozostałych wyborców również przewagę - 55 proc. - stanowią ci, którzy oczekują powrotu polityka do Polski, 37 proc. ma w tej kwestii zdecydowane poglądy, 18 proc. jest "raczej" przekonanych. Przeciwnego zdania na temat ewentualnego opuszczenia przez polityka Budapesztu jest zaledwie 19 proc. respondentów. Aż 26 proc. w tej grupie wyborców nie wie, co na ten temat powiedzieć.

Badanie objęło grupę 1000 dorosłych Polaków. Zrealizowano je w dniach 14-16 listopada. Ankieterzy wykorzystali kombinowaną metodę CATI/CAWI, docierając do uczestników sondażu za pośrednictwem internetu oraz drogą telefoniczną.

Źródło: United Survey by IBRIS

Wybrane dla Ciebie
Ziobro: Nie mam i nigdy nie miałem żadnych milionów
Ziobro: Nie mam i nigdy nie miałem żadnych milionów
Pedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka
Pedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka
Drony nad holenderską bazą lotniczą. Minister obrony o szczegółach
Drony nad holenderską bazą lotniczą. Minister obrony o szczegółach
Tusk krytykuje Orbana. Nawiązuje do Ziobry i Romanowskiego
Tusk krytykuje Orbana. Nawiązuje do Ziobry i Romanowskiego
Starmer o priorytecie Ukrainy. Mówił o rozmowach w Genewie
Starmer o priorytecie Ukrainy. Mówił o rozmowach w Genewie
"Lewy" show na nowym Camp Nou. Sprzeciw ws. planu Trumpa [SKRÓT DNIA]
"Lewy" show na nowym Camp Nou. Sprzeciw ws. planu Trumpa [SKRÓT DNIA]
Trump ws. Ukrainy. Zasugerował, że jego oferta nie jest ostateczna
Trump ws. Ukrainy. Zasugerował, że jego oferta nie jest ostateczna
Wypadek pod Siedlcami. Kierowca zakleszczony w aucie
Wypadek pod Siedlcami. Kierowca zakleszczony w aucie
Tysiące osób na wiecu w Marsylii. Protest po śmierci 20-latka
Tysiące osób na wiecu w Marsylii. Protest po śmierci 20-latka
Izrael ostrzelał Strefę Gazy. Co najmniej 21 ofiar
Izrael ostrzelał Strefę Gazy. Co najmniej 21 ofiar
Tusk poleci na szczyt UE - Unia Afrykańska w Angoli
Tusk poleci na szczyt UE - Unia Afrykańska w Angoli
Rozmowy ws. planu Trumpa. Meloni podjęła decyzję
Rozmowy ws. planu Trumpa. Meloni podjęła decyzję