Zbigniew Ziobro do dymisji? Jego ewentualny zastępca komentuje

Zbigniew Ziobro do dymisji? Przemysław Czarnek o zajęciu jego miejsca

Polityk na antenie Polsat News zdementował tę informację. - Jestem członkiem partii rządzącej, która ma swoje kierownictwo. To właśnie ci ludzie będą mi ewentualnie proponowali różne stanowiska i warunki ich obsadzenia - mówił poseł PiS, który w poniedziałek stwierdził, że "byłby naturalnym kandydatem na ministra sprawiedliwości" .

Jak dodał, dyskusja w Zjednoczonej Prawicy dotyczy teraz dalszej realizacji założeń programowych. - Do tego potrzebna jest dyscyplina, do której, mam nadzieję, dążymy. Bez tej dyscypliny nie osiągniemy naszych celów - podkreślił Przemysław Czarnek.

Gościem w programie był również Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. - Kompromis polega na rozmowie. Ultimatum to nie ten język. Warunki są, my się do nich odniesiemy. Przez pięć lat udowodniliśmy, że byliśmy, jesteśmy i będziemy wiarygodnym koalicjantem - mówił Cymański.