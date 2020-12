Zbigniew Ziobro deklaruje: Solidarna Polska zostaje. Lawina komentarzy

"'Jestem nikim i jestem z tego dumny'. A o śmierci echo grało - nawiązywał do hasła "weto albo śmierć" Włodzimierz Czarzasty z KP Lewica. "Ziobro od teraz będzie, jak Wallenrod w rządzie. W rządzie, o którym politycy SP mówią, że oddał suwerenność Polski" - stwierdza Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

"Miękiszon Ziobro po raz drugi się napiął i znowu wymięka - kiedyś, by odzyskać łaskę prezesa, teraz żeby ocalić swój stołek. Ale okazji do ogłupiania Polaków nie zmarnował!" - ocenił były komisarz UE Janusz Lewandowski.

Szczyt UE. Radosław Sikorski ostro: "Mateuszowi Morawieckiemu dano dup*** przed Jarosławem Kaczyńskim i ziobrystami"

"Stan napięcia i zadęcia, podobny do obserwowanego w ostatnim czasie na prawicy, kończy się zwykle atmosferą zepsutą brzydkim zapachem. Jeśli prędko tu nie wywietrzymy wszyscy się wreszcie podusimy" - ocenił oświadczenie Solidarnej Polski były premier Marek Belka.

"12 grudnia - Dzień Miękiszona: bylibyśmy miękiszonami, gdybyśmy trzymali się moich zapowiedzi o "całkowitej utracie zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami", gdyby zrezygnował z weta. A my się tego co mówiłem nie trzymamy, bo nie jesteśmy miękiszonami. Jasne? Trudno" - dodaje w debacie na Twitterze dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.