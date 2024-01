"Zbieram baty za PiS" - księża wprost o kolędzie

- Gdybym chodził tylko "na zaproszenie", to pewnie co roku spotykałbym te same osoby. I to coraz mniej. Jeśli chodzę od domu do domu, większość ludzi mnie wpuszcza, choćby z uprzejmości. W takim systemie spotykam osoby, które mówią co naprawdę sądzą o Kościele, jak przeżywają relację z Bogiem, czego im brakuje - tłumaczył ks. Sławomir Rachwalski w rozmowie z Wirtualną Polską.