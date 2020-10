Zawiercie. Policja szuka osób mających kontakt z pumą

O pumie Nubii i jej właścicielu, byłym żołnierzu, zrobiło się głośno latem tego roku, kiedy sąd zdecydował o odebraniu mu wychowywanego od małego zwierzęcia i zdecydował o umieszczeniu go w poznańskim zoo. Mężczyzna uciekł wtedy z pumą do lasu. Nawiązana mediacja zakończyła się przekazaniem zwierzęcia do zoo w Parku Śląskim w Chorzowie, a poszukiwany zgłosił się na policję. 12 lipca mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia zwierzęcia.