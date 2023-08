Zauważyli negatywną zmianę. Ukraińcy boją się września i powrotu dzieci do szkół w Polsce

14-letnie dziecko z Ukrainy, mieszkające w Siedlcach w województwie mazowieckim, powiedziało IRC: - W naszej szkole uczy się sześcioro innych ukraińskich dzieci i dziewczynka z Białorusi (…) Nie mamy kontaktu z polskimi dziećmi. Ignorują nas. To druga szkoła, do której tu uczęszczam. Najpierw poszłam do innej w Siedlcach. Pierwszego dnia wszystkie polskie dzieci były bardzo podekscytowane, że ukraińskie dzieci będą ich kolegami z klasy. Pytali o nasze profile na Instagramie i tam nas śledzili. Ale to się bardzo szybko zmieniło.