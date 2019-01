Zatrzymano kierowcę, który potrącił 22-letniego Kacpra

Policja zatrzymała kierowcę, który jest podejrzany o potrącenie młodego chłopaka na ulicy św. Gertrudy w Krakowie. Do wypadku doszło pod koniec ubiegłego roku.

To taksówka?

Chociaż w miejscu wypadku nie było monitoringu, strażnicy miejscy sprawdzili okoliczne kamery i udało im się wytypować podejrzany samochód. Policja zatrzymała kierowcę. 22-latek mówił, że auto, które go potrąciło, mogło być taksówką. Według nieoficjalnych informacji samochód miał "koguta" z napisem taxi, ale kierowca nie był licencjonowanym taksówkarzem - informuje dziennikpolski24.pl.

- Do zatrzymania doszło w czwartek 3 stycznia. Samochód 59-letniego mieszkańca Krakowa, Kazimierza F., został zarekwirowany do oględzin i trafił na policyjny parking. Mężczyzna usłyszał zarzuty prokuratorskie i w piątek trafił do aresztu na trzy miesiące - powiedziała portalowi Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.