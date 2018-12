Zatrzymano 32-latka. Policja podejrzewa, że podpalił 20 altan

Na kilkadziesiąt tys. zł oszacowany straty związane ze spłonięciem 20 altan w Gdańsku. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o ich podpalenie. Ukrywał się przed funkcjonariuszami w zaroślach.

W nocy z soboty na niedzielę doszło do kolejnych podpaleń altan. Tuż po otrzymaniu zgłoszenia policyjni wywiadowcy ruszyli w teren, by znaleźć osobę, która to zrobiła. Ok. godz. 2 w nocy złapali mężczyznę, który ukrywał się w zaroślach.