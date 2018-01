Zatkali ubraniami komin sąsiadów. Zabili mężczyznę

Śledczy wiedzą już, co było przyczyną śmierci 22-latka z Inowrocławia. Jak się okazało, do tragedii przyczynili się mieszkańcy sąsiedniego mieszkania.

Lokatorzy jednego z mieszkań w kamienicy zatkali przewód kominowy. Policjanci ustalili, że 54-latek i 69-latka jakiś czas temu uszczelnili go odzieżą, co powodowało, że dym i spaliny cofały się do mieszkania sąsiadów.