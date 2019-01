Zastępczyni Adamowicza wystartuje w wyborach w Gdańsku. PiS nie popiera tej kandydatury

Ryszard Terlecki potwierdził po raz kolejny, że PiS nie wystawi swojego kandydata w Gdańsku, ale nie popiera Aleksandry Dulkiewicz. "Zachowujemy krytyczny stosunek do sytuacji w tym mieście w ostatnich latach" - skomentował.

Szef klubu PiS potwierdził wcześniejsze informacje prezesa Jarosława Kaczyńskiego , który zapowiedział, że partia nie wystawi w wyborach uzupełniających własnego przedstawiciela. "Nie wystawiamy kandydata w Gdańsku, a tym samym nie popieramy p. Dulkiewicz. Zachowujemy krytyczny stosunek do sytuacji w mieście w ostatnich latach" - napisał Ryszard Terlecki na Twitterze.

Dotychczasowa zastępczyni prezydenta Pawła Adamowicza ogłosiła we wtorek oficjalnie swój start w wyborach w Gdańsku. Aleksandra Dulkiewicz do tego czasu będzie sprawować funkcję komisarza. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podpisał rozporządzenie ws. przedterminowych, uzupełniających wyborów. Odbędą się one 3 marca.