Zaskakujący scenariusz wokół Ziobry. PiS sonduje ministra ws. startu do PE

Zbigniew Ziobro europosłem? Podobno taki scenariusz pojawił się w PiS jakiś czas temu. Jak ustaliliśmy, w siedzibie partii na Nowogrodzkiej sondowano obecnego ministra sprawiedliwości w sprawie startu do Parlamentu Europejskiego.

Zbigniew Ziobro z małżonką Patrycją Kotecką (PAP)

Do eurowyborów został jeszcze rok, ale partie już dziś zastanawiają się, czym (a właściwie - kim) zaskoczyć swoich politycznych rywali. Kilka dni temu "Super Express" napisał, iż start w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozważa... Donald Tusk. Jak usłyszeliśmy od jednego z naszych rozmówców, taki scenariusz faktycznie pojawiał się w nieoficjalnych rozmowach polityków PO. Tyle że w jego realizację mało kto wierzy. W każdym razie, opozycja musi już dziś myśleć o tym, na jakie nazwiska postawić. Wybory europejskie to dla PO duża szansa nawet na pokonanie PiS.

Dlatego zjednoczona prawica także musi postawić na znane twarze. Na biorące miejsca na listach mogą liczyć koalicyjni partnerzy z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w kontekście wyborów do PE nazwisko ministra sprawiedliwości pojawiło się w rozmowach w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej. On sam miał być niedawno sondowany w tej sprawie przez kierownictwo partii. Jak twierdzi jeden z naszych informatorów, temat pojawił się kilka tygodni temu. Ziobro miał grzecznie podziękować za propozycję.

Przypomnijmy, że lider Solidarnej Polski już raz był europosłem - w latach 2009-2014. Wówczas Ziobro wszedł w konflikt z Jarosławem Kaczyńskim. Publicznie domagał się rozliczeń za nieskutecznie prowadzoną jego zdaniem kampanię. Był zawiedziony tym, że do Parlamentu Europejskiego nie dostali się jego ludzie - Beata Kempa i Arkadiusz Mularczyk. Niewykluczone, że tych dwoje wystartuje w eurowyborach w przyszłym roku. Jak się dowiedzieliśmy, Kempa - była szefowa Kancelarii Premier Beaty Szydło - ma to załatwione.

Coraz lepsze relacje z prezesem

W 2009 r. na jednej z konferencji prasowych Kaczyński łajał Ziobrę i mówił, by zaczął... uczyć się języków. - Ma się uczyć i przygotować do tego, żeby być dobrym europosłem, bo skoro się zdecydował i bardzo tego chciał, to jest to teraz jego główne zadanie. Chciałbym, żeby się za to jak najszybciej zabrał. A inne sprawy zostawił, bo nie zawsze mu one wychodzą - wypalił wówczas na spotkaniu z dziennikarzami prezes PiS.

O tamtych sporach nikt dziś nie pamięta. Relacje ministra sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim są bardzo dobre. Jak twierdzą nasze źródła, Ziobro z prezesem PiS spotykają się regularnie. - Jarosław jest pod wrażeniem tego, co Zbyszek robi w swoim resorcie - opowiada jeden z rozmówców. - Prezes ma zwyczaj czytać statystyki, dokumenty, tabelki i efekty pracy resortu sprawiedliwości mu się podobają - twierdzi nasze źródło z partii. M. in. z tych powodów Ziobro nie chce zmieniać pracy. W Polsce walczy z mafią VAT-owską i dodatkowo punktuje takimi interwencjami, jak pomoc biednej rodzinie z Dziwnowa, która ukradła przeterminowane artykuły spożywcze o wartości 260 zł (Ziobro przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że poprosi prokuraturę o umorzenie sprawy, bo członkom rodziny groziło do 10 lat więzienia).

Ziobro w Polsce ma więc co robić. Liczy się także ze zdaniem swojej małżonki, Patrycji Koteckiej, która - jak twierdzi nasze źródło - nie chce, by startował on w wyborach do PE. Ona sama świetnie realizuje się zawodowo w Polsce - jako dyrektor pionu marketingu Link4 odnosi sukcesy w branży, w ubiegłym roku odbierała prestiżową nagrodę Effie Awards 2017.

Równoważenie Morawieckiego

Z jednej strony Jarosław Kaczyński musi w wyborach europejskich postawić na znane twarze, z drugiej - ciężko mu się pozbywać z polityki krajowej takich ludzi, jak Ziobro. Jest on prezesowi PiS potrzebny nie tylko jako minister sprawiedliwości, ale jako polityk, który ma równoważyć wpływy premiera Mateusza Morawieckiego.

Jeden z naszych rozmówców opowiada nam, że Ziobro odwiedził ostatnio w szpitalu Jarosława Kaczyńskiego, pojawiając się zaraz za Morawieckim. To miała być celowa "ustawka". - Ziobro wiedział, że paparazzi zrobią mu zdjęcia. Chciał pokazać, że jest tak samo ważny jak premier - twierdzi nasz informator.