Zaskakujące pogłoski nt. przyszłości Giertycha

Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że Roman Giertych zamierza wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych z list Platformy Obywatelskiej. Sam jednak zaprzecza.

O tym, że "mecenas jest zdeterminowany i chce wrócić do polityki", donosi "Fakt".

- Grzegorz (Schetyna) rozmawia z Romanem, są już umówieni. To ma być jego nowe "skrzydło konserwatywne" Platformy - zdradza w rozmowie z dziennikiem ważny polityk PO. - To, że wraca do polityki, jest pewne. I że z nami. Pytanie tylko, jak to rozegra - dodaje kolejny.

Jeszcze inny podkreśla, że słyszał, iż cała akcja z wyrzucaniem "konserwatystów" była na rękę Schetynie. Chodzi o zamieszanie po głosowaniach ws. obywatelskich projektów dotyczących aborcji. Troje posłów, którzy złamali dyscyplinę, zostało błyskawicznie wyrzuconych z partii. Ale broni ich coraz więcej kolegów. Szczególnie po tym, jak zaczęło się plotkować o Giertychu w PO.

- Jak wejdziemy do Sejmu w przyszłych wyborach, to pewnie połowa obecnych posłów. Czyli, ze Giertych wejdzie z list PO do Sejmu, a połowa naszych nie? - pyta rozmówca "Faktu".