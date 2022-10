Zaskakujące doniesienia z frontu. "Regularne mordobicie" wśród Rosjan

- Na froncie odbywa się regularne mordobicie między armią a wagnerowcami. Bandytów od Prigożyna nikt nie lubił i nie szanował. A dodatkowo "kucharz Putina" robił przewały w armii na potęgę. To on zarobił na korupcji w wojsku największe pieniądze. Jego firma kateringowa zarobiła miliony rubli na żywieniu armii. Jego człowiekiem w rosyjskim MON, którego wspierał – z wzajemnością – był gen. Dmitrij Bułgakow, który odpowiadał za logistykę w wojsku. Szojgu go wyrzucił w drugiej połowie września. To jeszcze bardziej zwiększyło nienawiść Prigożina do armii. Zaczął tracić kontrakty i pieniądze – ujawnia prof. Piotr Grochmalski.