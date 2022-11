Żaryn ostro o Miedwiediewie. "Jego tezy to przejaw kompleksów wobec Polaków"

"Dziś widać, że potraktowano go jak zwykłego pionka w grze moskiewskiej propagandy. Postawiono przed nim zupełnie inne cele, które sprawiają, że jest on jednym z najbardziej agresywnych propagandystów rosyjskich i w tej chwili to on prowadzi działania zaczepne, agresywne w stronę Polski, ale też w stosunku do całego Zachodu" - powiedział PAP pełnomocnik.