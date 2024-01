Zapytaliśmy o zmiany w TVP. Zaskakujące odpowiedzi Polaków

- Nie jest obiektywnie. To jest zakłamanie. Ja oglądam tylko TV Republika – rzucił senior z Białegostoku, gdy zapytaliśmy go, jak ocenia zmiany w programach TVP. Program "19:30" zastąpił na antenie Telewizji Polskiej "Wiadomości". Zmiany w mediach publicznych nie wszystkim jednak przypadły do gustu, a oglądalność TVP drastycznie spadła. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by poznać opinie Polaków o odmienionych programach informacyjnych Telewizji Polskiej. - Nie idzie mi oglądanie tego. Nie podoba mi się formuła, jest sztywno. Teraz w ogóle mi się nie podoba - stwierdziła kobieta. - Oglądam i tak powinno być. Dobrze, że skończyli z tą szczujnią - przyznał kolejny przechodzień. - Jestem za zmianą, jak najbardziej. Teraz telewizja wydaje się najbardziej wiarygodna, pokazuje obraz z dwóch stron – zachwalała mieszkanka miasta. - Oglądałem, ale słyszałem, że to działa na nerwy, a ja nie chcę się stresować, na co mi to potrzebne - oznajmił kolejny emeryt. – Oglądałam TVP. Teraz już nie oglądam – dodała inna białostoczanka. Większość rozmówców WP ocenia zmiany w Telewizji Polskiej na plus. Nie brakuje jednak skrajnie odmiennych opinii. Obejrzyj sondę WP i poznaj je wszystkie.