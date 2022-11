Zapadł wyrok ws. przewrócenia pomnika ks. Jankowskiego

Wojcieszczuk, Suszek i Korzeniowski przyczepili do pomnika linę i przewrócili go na przygotowane wcześniej opony samochodowe. Sama postać kapłana nie uległa uszkodzeniu, zniszczono jednak mocowanie postumentu. Mężczyźni ułożyli na figurze duchownego strój ministranta i dziecięcą bieliznę, jako symbole osób nieletnich, które miał molestować seksualnie wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy, zmarły w 2010 roku. Mężczyźni zadzwonili też na policję, informując o tym, co zrobili.