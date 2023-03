"Zamówienia z Polski spadły im z nieba". Seul ubija złoty interes

"Zamówienia z Polski były dobrodziejstwem dla rządu prezydenta Yoon Suk-yeola, który oświadczył, że zrobi wszystko, by kraj stał się czwartym największym eksporterem broni do 2027 roku, zaraz po Stanach Zjednoczonych, Rosji i Francji" - podkreśla "The New York Times".