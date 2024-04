Niepokojące doniesienia z Iranu. Zaczął się atak na Izrael?

"Obywatele Izraela. W ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich tygodni, Izrael przygotowuje się na możliwość bezpośredniego ataku z Iranu. Nasze systemy obronne są gotowe. Gotowi jesteśmy na każdy scenariusz defensywny i ofensywny. Państwo Izrael jest silne, armia (Cahal) jest silna, społeczeństwo jest silne. Doceniamy wsparcie USA dla Izraela, a także poparcie Wielkiej Brytanii, Francji i wielu innych państw. Ustanowiłem jasną zasadę: uderzymy w każdego, kto uderza w nas. Będziemy się bronić przed każdym zagrożeniem w sposób spokojny i zdecydowany. Wiem, że także wy, obywatele Izraela, zachowujecie spokój. Wzywam was do podporządkowania się rozkazom obrony cywilnej. Razem stajemy do walki i razem, z bożą pomocą, pokonamy naszych wrogów" - mówił przywódca.