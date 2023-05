Zamieszanie z rządowymi billboardami. "To niedopuszczalne i nieetyczne"

Rząd nie podaje kosztów kampanii

To co jednak rząd całkowicie przemilcza w kampanii, to fakt iż zwroty podatków nadpłaconych w pierwszej połowie roku są skutkiem naprawy systemu po błędach Polskiego Ładu. Polski Ład miał zmniejszyć różnice w klinie podatkowym tak, by to najbiedniejsi nie podnosili największych ciężarów. Reforma jednak nie do końca się udała.