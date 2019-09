Zamiana czasu z letniego na zimowy 2019. Sprawdź, kiedy ostatni raz przestawimy zegarki

Zmiana czasu na zimowy zbliża się wielkimi krokami. Czy w tym roku po raz ostatni przestawiamy zegarki? Zobacz, kiedy dokładnie należy to uczynić.

Zamiana czasu na zimowy 2019

Dotychczas przestawialiśmy zegarki dwa razy w roku. Następowało to wiosną, gdy zmienialiśmy czas na letni oraz zimą, gdy przechodziliśmy na czas zimowy. Przypominamy, że czas zimowy jest po prostu czasem środkowoeuropejskim, obowiązującym od końca października do końca marca. Czas letni, czyli środkowoeuropejski letni, obowiązuje od końca marca do końca października.