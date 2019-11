Zalew Nowohucki w Krakowie mógł zostać skażony. Miejscowi wędkarze wyłowili z niego niemal 150 kg śniętych ryb. Jak twierdzą, zatrucie ma związek z budową nowej plaży przy ujściu rzeki Dłubni.

Zalew w Krakowie zatruty? 150 kg śniętych ryb

Śnięte ryby zostały wyłowione i zabezpieczone do badań. Dzięki temu okaże się, co było przyczyną ich zatrucia. - To głównie młode 2-3 letnie płocie, ale także okonie, leszcz, karp i wzdręga - mówi dyrektor krakowskiego okręgu PZW w rozmowie z Radiem Kraków. Jak przekonuje, odbudowa populacji może kosztować nawet kilka milionów złotych.