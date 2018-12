Załamanie pogody. Intensywne opady deszczu

Pogoda nad Polską szaleje. Opady śniegu przejdą w intensywne opady deszczu. Chwilami możliwe nawet ulewy. Na szczęście będą także miejsca, gdzie zostanie z nami prawdziwa zima.

Będzie intensywnie padać

Nad zachodnią Europą widać wyraźnie dominację prądu strumieniowego, który niebawem dotrze do Polski. Nad północną częścią Wysp brytyjskich widoczny jest niż, który przesuwa się dalej na północny wschód Europy. Dojdzie do wykształcenia niżu wtórnego, którego fronty atmosferyczne już dzisiejszego wieczoru i nocą przyniosą intensywne opady deszczu.

Będzie zdecydowanie cieplej - ale nie wszędzie

Dodatkowo bardzo szybko spada ciśnienie, a to dla meteoropatów nie jest najlepsza wiadomość. Spadnie poziom koncentracji. Będziemy czuli się senni i rozdrażnieni. Załamanie pogody potrwa do niedzielnego wieczoru.

Jaka pogoda będzie w święta?

We wszystkie świąteczne dni, na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpi niższa temperatura, która w ciągu dnia wyniesie do -1°C do 2°C, a w nocy podczas niewielkich przejaśnień miejscami spadnie do -5°C, przez co mieszkańcy tych rejonów Polski częściej będą mogli się cieszyć opadami śniegu.