Zakynthos. Potężny pożar na popularnej greckiej wyspie

Trwa walka z ogniem na greckiej wyspie Zakytnhos. Ze wsi Keri i Agalas ewakuowano około 300 mieszkańców i turystów. Sytuacja jest trudna, ogień szybko się rozprzestrzenia. Walczy z nim ponad 100 strażaków, 28 wozów strażackich, dwa helikoptery i cztery samoloty gaśnicze.

Do pożarów lasów w dwóch rejonach, między wioskami Agalas i Keri, na greckiej wyspie Zakynthos doszło w niedzielę. Pożary, które wybuchły po południu, zaczęły się szybko rozprzestrzeniać. Lokalne media donoszą, że płomienie docierają do domów w pobliżu hotelu, z którego wcześniej ewakuowano turystów. Obrona cywilna wydała ostrzeżenie przed rosnącym niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się pożarów w związku z silnym wiatrem.

Na wyspę ściągane są siły strażackie z innych części Grecji. Akcję pożarniczą utrudnia silny wiatr, dochodzący do 7 stopni w skali Beauforta. Na razie nie odnotowano żadnych ofiar. Lokalne władze donoszą, że sytuacja jest trudna i nie spodziewają się, by pożary ustąpiły do wtorku.